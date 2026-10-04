MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, restoranını kebapçıya dönüştürdü.

Televizyon programlarının yanı sıra restoran işletmeciliğiyle de tanınan Sivrioğlu, daha önce restoran olarak hizmet veren mekanı yeni bir konseptle yeniden açtı.

Sivrioğlu'nun restoranı, isim hakkı bulunan markanın İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle kapanmıştı. Markanın İstanbul'da hizmet vermemesiyle Somer Şef'in restoranı da kapanmış oldu.

KEBAPÇIYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Somer Sivrioğlu, restoranının kapandığı noktada yeni bir girişim başlattı. Ünlü şef, daha önce restoran olarak işlettiği mekanı kebapçıya dönüştürdü.

Sivrioğlu'nun yeni işletmesi, aynı noktada kebapçı konseptiyle hizmet vermeye başladı. Böylece Somer Şef'in restoranı, farklı bir mutfak anlayışıyla yeniden açılmış oldu.