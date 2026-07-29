"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan ve MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olan Eren Kaşıkçı, İstanbul'un Kilyos semtindeki evinde ölü bulunmuştu. Olayın ardından ölümün nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaşıkçı'nın vefatı, gastronomi dünyasında ve yarışma programının izleyicileri arasında büyük üzüntüye neden olurken, MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu da sessizliğini bozdu.

Sivrioğlu, sosyal medya hesabından Eren Kaşıkçı ile birlikte çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşarak, "Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun." ifadelerini kullandı.

MasterChef yarışmasının ardından da mesleki bağlarını sürdüren Sivrioğlu ile Kaşıkçı'nın çeşitli gastronomi organizasyonları ve kültür etkinliklerinde birlikte yer aldığı biliniyor.