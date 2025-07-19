

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla bir kez daha magazin dünyasından gündemden düşmüyor. Ünlü şef, kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisi Tilbe Uslu ile olan ilişkisini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

HAVUZDA KARPUZ YEDİRDİ

Çift bu kez tatil sırasında havuz başında karpuz yerken verdikleri pozla gündeme geldi. Uslu'nun Sivrioğlu'na karpuz yedirdiği anlar sosyal medyada konuşuldu.

SOMER ŞEF'TEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Sivrioğlu, sevgilisinin doğum gününü daha önce sosyal medyada yayınladığı romantik bir mesajla kutlamıştı. Paylaşımında,

"Sonra bir gün en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi." ifadelerine yer vermişti.

BU SEFER TİLBE USLU'YA KALBİNİ KAPTIRDI

2021 yılında, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan boşanan Somer Sivrioğlu, bu ayrılığın ardından bir süre Pınar Kayabaşı ile aşk yaşamıştı. Kayabaşı ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre Ayşe Özyılmazel ile birlikte olan şef, son olarak kalbini Tilbe Uslu'ya kaptırdı.