İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ederken CHP, bazı markalara da boykot başlatmıştı. Hafta sonu da vatandaşlar sosyal medyada "2 Nisan'da tüm tüketimi durdur" çağrısı yapmıştı.

Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara "nefret ve ayrımcılık" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

TV8'de yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'nin jürilerinden Somer Sivrioğlu boykota destek veren isimlerden biri oldu.

"ÜZGÜNÜZ, KAPALIYIZ"

İstanbul'un Beşiktaş'ın ilçesinde bir restoranı olan Sivrioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Üzgünüz, kapalıyız" ifadesini kullandı.

Öte yandan boykota destek veren oyuncu Aybüke Pusat ise TRT yapımı 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı X'teki açıklamasında boykotu "siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü bir çağrı" olarak niteledi ve "buna alet olmanın TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil ettiğini" öne sürdü.