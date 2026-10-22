Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile Didem Belen'in ilişkisi, karşılıklı açıklamalarla gündeme geldi. Bir süredir Didem Belen ile ilişki yaşayan ünlü şef, sevgilisinin kendisini aldattığı yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya paylaşımı yaptı.

“YAZGINDA OLMAYANDAN NASIL ZERAFETLE VAZGEÇTİĞİN”

Somer Sivrioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sonunda üç şey önemli; ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve yazgında olmayandan nasıl zerafetle vazgeçtiğin.”

Ünlü şefin özellikle “yazgında olmayandan nasıl zerafetle vazgeçtiğin” sözleri dikkat çekti. Paylaşımın, yaşanan tartışmaların ardından gelmesi sosyal medyada merak uyandırdı.

DİDEM BELEN'DEN İHANET İDDİASI

Didem Belen, daha önce yaptığı açıklamada Somer Sivrioğlu ile ilişkisinin sona erdiğini duyurmuş ve ünlü şefi aldatmakla suçlamıştı.

Belen, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor, kim olduğunu benim açıklamama gerek yok, ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a şükürler olsun.”

Belen, sonraki açıklamasında ise tehdit edildiğini öne sürdü. Taraflar arasındaki iddialar magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken Somer Sivrioğlu'nun paylaşımı da dikkat çekti.