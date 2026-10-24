MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, bu kez özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen ile yollarını ayıran ünlü şef, ayrılığın ardından yaşanan tartışmalarla da konuşulmuştu.

Ayrılık sonrası Didem Belen'in, Sivrioğlu tarafından aldatıldığını öne sürmesi ve tehdit edildiğini iddia etmesi magazin dünyasında gündem olmuştu. Uzun süre sessiz kalan ünlü şef, katıldığı bir programda ilişkiler ve geçmişi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

'AŞK GELİP GEÇİCİ...'

Aşkın ve ilişkilerin zaman içerisinde değişebildiğini dile getiren Somer Sivrioğlu, duyguların her zaman aynı kalmadığını belirtti. Ünlü şef, konuya ilişkin düşüncelerini "Aşk gelip geçici, sevgi bile bazen gelip geçici. İlişkiler yıpranan, değişen, dönüşen bir şey. Bazen ayak uydurabiliyorsun bazen uyduramıyorsun" sözleriyle dile getirdi.

İlişkilerin sona ermesinin geçmişte yaşananları ortadan kaldırmadığını vurgulayan Sivrioğlu, eski eşiyle geçirdiği yıllara da değindi. 20 yıllık evliliğine ilişkin değerlendirmesinde kendi yaklaşımını "çok bencilce" olarak nitelendiren ünlü şef, şu ifadeleri kullandı: "Hiç kimse şunu konuşmuyor ya; biz eski eşimle 20 yıl beraberdik, 20 yıl bir ilişkimiz var. Benim onunla ilişkimi durdurmam demek, benim 20 yılımı durdurmam demek"

20 YILLIK GEÇMİŞİNİ YOK SAYAMADI

Eski eşiyle geçirdiği yılların hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Somer Sivrioğlu, çocuklarının da bu konudaki özel konumuna dikkat çekti. Geçmişte yaşananların ve verilen emeğin bir ayrılıkla silinemeyeceğini ifade eden ünlü şef, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim ya? Yani yokmuş gibi davranmak demek"

Sivrioğlu'nun açıklamaları, ilişkilerin sona ermesinin ardından geçmişe ve ortak yaşanmışlıklara nasıl yaklaştığına dair değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

'İNSAN HER ZAMAN İÇİN EN ÇOK EMEĞİNİ SEVİYOR'

İlişkilerde duyguların zamanla değişebileceğini ifade eden Somer Sivrioğlu, kalıcı olanın verilen emek olduğunu vurguladı. Ünlü şef, ilişkilere bakışını özetleyen açıklamasını "Aşklar şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. Ve insan her zaman için en çok emeğini seviyor" sözleriyle tamamladı.