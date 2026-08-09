MasterChef Türkiye’de Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, bu kez mutfaktaki performansıyla değil, yıllar öncesine ait bir fotoğrafıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şef, geçmişten bir kareyi takipçileriyle paylaşarak nostalji rüzgarı estirdi.

SOMER SİVRİOĞLU’NDAN NOSTALJİK PAYLAŞIM

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından gençlik dönemine ait fotoğrafını yayınladı.

Ünlü şef, eski fotoğrafına “Kan değil, can kardeşliği” notunu ekledi. Sivrioğlu’nun yıllar önceki hali takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

“YILLAR NE KADAR DEĞİŞTİRMİŞ”

Somer Sivrioğlu’nun gençlik fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, ünlü şefin eski ve yeni hali arasındaki değişime dikkat çekerek “Yıllar ne kadar değiştirmiş” şeklinde yorumlarda bulundu.