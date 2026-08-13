MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Avustralya’da yaşayan oğlu Deniz ile buluşan ünlü şef, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-oğulun yan yana olduğu karelerdeki benzerlik ise görenlerin dikkatini çekti.

OĞLUYLA HASRET GİDERDİ

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, yoğun iş temposunun yanı sıra çocuklarıyla da vakit geçirmeye çalışıyor.

Ünlü şef, bir süredir Avustralya’da yaşayan oğlu Deniz ile buluştu. Baba ve oğulun birlikte geçirdiği keyifli anlar Sivrioğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.

BABASININ KOPYASI GİBİ

Somer Sivrioğlu’nun oğlu Deniz ile verdiği pozlar sosyal medyada dikkat çekti. Baba-oğulun yüz hatları ve genel görünümleri arasındaki benzerlik, paylaşımı görenlerin yorumlarına da yansıdı.

Deniz’in babasına olan benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen takipçiler, ikilinin yan yana olduğu karelere yoğun ilgi gösterdi.

(Somer Sivrioğlu'nun gençliği)

SOMER SİVRİOĞLU’NUN İKİ ÇOCUĞU VAR

Somer Sivrioğlu’nun Derin ve Deniz adında iki çocuğu bulunuyor. Çocuklarıyla fırsat buldukça bir araya gelen ünlü şef, özel hayatından kareleri de zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.