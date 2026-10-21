Didem Belen, ünlü şef Somer Sivrioğlu ile yaklaşık bir yıldır devam eden ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

Ayrılık açıklamasında başka bir kadına göndermede bulunan Belen, sosyal medya paylaşımını silmemesi halinde hesabının kapatılmakla tehdit edildiğini öne sürdü.

“AYNI KADIN” GÖNDERMESİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belen, ilişkisinin daha önce de benzer nedenlerle sona erdiğini belirtti.

Sivrioğlu’nun adını doğrudan anmadan başka bir kadına işaret eden Belen, söz konusu kişinin şef evliyken de nişanlıyken de hayatlarında olduğunu iddia etti. Belen, paylaşımında “Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor” ifadesini kullandı.

HESABININ KAPATILMAKLA TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Didem Belen, sosyal medya paylaşımını kaldırmaması durumunda hesabının kapattırılmakla tehdit edildiğini de öne sürdü.

Tehdidin kimden geldiğini açıklamayan Belen, hesabının kapatılması halinde takipçilerinin yaşananlardan haberdar edilmesini istedi.

EVLİLİK TEKLİFİYLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Somer Sivrioğlu, Palandöken’de karlar arasında Didem Belen’e evlilik teklifinde bulunmuştu. Çiftin evlilik hazırlığında olduğu konuşulurken gelen ayrılık açıklaması dikkat çekti. Sivrioğlu cephesinden Belen’in iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.