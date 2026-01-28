Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 26 il için kar yağışı uyarısında bulundu.
16 Ocak tarihinde tatile çıkan milyonlarca öğrencinin 4 Şubat itibarıyla okullara geri dönmesi beklenirken, yapılan yağış uyarılarının ardından tatil planlamalarında da değişikliğe gidildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yağış uyarısı yapılan şehirlerde olası bir tatil için çalışmalara başlarken, öğrenciler ise pazartesi tatil olması beklenen şehirleri merak ediyor.
26 İLDE OKULLAR TATİL OLABİLİR
MGM'nin internet sitesinde yayınladığı rapora göre pazartesi kar yağışı beklenen iller şu şekilde:
Sivas
Kayseri
Malatya
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Diyarbakır
Bingöl
Mardin
Muş
Bitlis
Batman
Hakkari
Van
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Iğdır
Kars
Ardahan
Ağrı
Van
İSTANBUL'DA İLÇE BAZLI TATİL OLABİLİR
Kafkasya'dan giriş yapan kar yağışlı hava kütlesinin yanı sıra pazar gecesi Balkanlar üzerinden de kar yağışlı hava kütlesinin Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Uzmanlar, söz konusu hava hareketinin İstanbul'da da kar yağışına neden olabileceğini belirtirken, pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verilebileceği uyarısında bulundu.
Meteoroloji kaynakları, salı günü itibarıyla Marmara ve çevre bölgelerde ise güneşli havanın hakim olacağını belirtti.