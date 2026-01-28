Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 26 il için kar yağışı uyarısında bulundu.



16 Ocak tarihinde tatile çıkan milyonlarca öğrencinin 4 Şubat itibarıyla okullara geri dönmesi beklenirken, yapılan yağış uyarılarının ardından tatil planlamalarında da değişikliğe gidildi.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yağış uyarısı yapılan şehirlerde olası bir tatil için çalışmalara başlarken, öğrenciler ise pazartesi tatil olması beklenen şehirleri merak ediyor.

26 İLDE OKULLAR TATİL OLABİLİR



MGM'nin internet sitesinde yayınladığı rapora göre pazartesi kar yağışı beklenen iller şu şekilde:



Sivas

Kayseri

Malatya

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Diyarbakır

Bingöl

Mardin

Muş

Bitlis

Batman

Hakkari

Van

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Iğdır

Kars

Ardahan

Ağrı

Van

İSTANBUL'DA İLÇE BAZLI TATİL OLABİLİR



Kafkasya'dan giriş yapan kar yağışlı hava kütlesinin yanı sıra pazar gecesi Balkanlar üzerinden de kar yağışlı hava kütlesinin Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Uzmanlar, söz konusu hava hareketinin İstanbul'da da kar yağışına neden olabileceğini belirtirken, pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verilebileceği uyarısında bulundu.



Meteoroloji kaynakları, salı günü itibarıyla Marmara ve çevre bölgelerde ise güneşli havanın hakim olacağını belirtti.





