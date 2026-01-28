Pazartesi günü (2 Şubat) itibarıyla 26 ilde yoğun kar yağışı beklenirken, uzmanlar ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle birçok şehirde okulların tatil edilebileceğini öngörüyor.

İKİ KOLDAN KAR HAVASI GELİYOR

Hava tahmin raporlarına göre Türkiye, pazar gecesinden itibaren çift taraflı bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor:

Kafkasya Üzerinden: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde dondurucu soğuk ve yoğun kar.

Balkanlar Üzerinden: Trakya ve Marmara bölgesinde ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışı.

TATİL İHTİMALİ OLAN İLLER

MGM'nin 5 günlük raporuna göre, pazartesi günü kar yağışının etkili olacağı iller şunlar:

Doğu ve Güneydoğu: Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Van, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı. Marmara ve Trakya: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

UZMANLAR İSTANBUL İÇİN UYARDI

İstanbul için yapılan değerlendirmelerde, kar yağışının özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olabileceği belirtildi. Uzmanlar, pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde (özellikle kuzey ve yüksek rakımlı bölgelerde) eğitime ara verilebileceği konusunda yerel yönetimleri ve velileri uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meteorolojik uyarıların yapıldığı illerde valiliklerle koordineli bir çalışma başlattı. Tatil kararlarının, pazar akşamı veya pazartesi sabahın erken saatlerinde illerin yerel şartlarına göre valilikler tarafından açıklanması bekleniyor.