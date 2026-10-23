xOmega-3 denildiğinde akla ilk gelen besinlerden biri somon balığı ve palamut oluyor. Protein ve vitamin içeriğiyle dikkat çeken somon ve palamut, omega-3 yağ asitleri bakımından da önemli bir kaynak olarak biliniyor. Fakat bu değerli yağ asitlerini almak için yalnızca balık tüketmek gerekmiyor. Bazı tohumlar ve kuruyemişler de omega-3 açısından zengin seçenekler arasında yer alıyor.

Real Simple'ın haberine göre, beslenme uzmanları omega-3 yağ asitlerinin beyin fonksiyonlarının desteklenmesinden ruh halinin düzenlenmesine kadar birçok alanda önemli rol oynadığını belirtiyor. Ayrıca bu yağ asitleri, iltihaplanma süreçlerinin düzenlenmesine ve vücudun genel işleyişinin korunmasına katkıda bulunuyor.

SOMONUN ÖNÜNE GEÇEN BESİNLER

85 gramlık bir somon porsiyonu yaklaşık 1,8 gram omega-3 içeriyor. Bazı besinler ise belirli porsiyonlarda bu miktarı aşabiliyor. İşte omega-3 bakımından öne çıkan beş alternatif:

1. Uskumru

Omega-3 bakımından zengin balıklar arasında yer alan uskumrunun 100 gramında yaklaşık 2,6 gram omega-3 bulunuyor. Protein içeriğinin yanı sıra kalsiyum ve demir de sağlayan bu balık, beslenmesinde omega-3 kaynaklarına yer vermek isteyenler için alternatif oluşturuyor.

2. Chia tohumu

Bitkisel kaynaklar arasında dikkat çeken chia tohumunun iki yemek kaşığı yaklaşık 5 gram omega-3 içeriyor. Lif, kalsiyum ve antioksidanlar bakımından da zengin olan bu tohumlar, bağırsak sağlığının ve kan şekeri kontrolünün desteklenmesine yardımcı olabilecek besinler arasında bulunuyor. Ayrıca bitkisel protein de sağlıyor.

3. Keten tohumu

Omega-3 alımını artırmak isteyenlerin tercih edebileceği bir diğer besin ise keten tohumu. İki yemek kaşığı keten tohumu yaklaşık 3,6 gram omega-3 içeriyor. Lif ve protein açısından da öne çıkan bu besin, farklı yemeklere ve kahvaltılık tariflere eklenebiliyor.

4. Kenevir tohumu

Kenevir tohumu da omega-3 içeriğiyle dikkat çeken bitkisel besinlerden biri. Yaklaşık üç yemek kaşığı kenevir tohumunda 2,6 gram omega-3 bulunuyor. Bunun yanı sıra protein, antioksidanlar ile A, D ve E vitaminlerini de içeriyor.

5. Ceviz

Kuruyemişler arasında omega-3 içeriğiyle öne çıkan ceviz, 28 gramlık bir porsiyonda yaklaşık 2,5 gram omega-3 sağlıyor. Magnezyum ve melatonin içeriğinin yanı sıra antioksidan özellikleriyle bilinen polifenolleri de barındırıyor. Günlük beslenmeye kolayca eklenebilen ceviz, bitkisel omega-3 kaynakları arasında yer alıyor.