Balık tüketiminin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair yayımlanan bilimsel değerlendirmelerde, gökkuşağı alabalığının besin bileşimi ve yetiştirilme şartları mercek altına alındı. Somon balığına yönelik endüstriyel yetiştiricilik tartışmalarının sürdüğü dönemde; temiz içeriği, kolay sindirilebilir yapısı ve zengin vitamin dengesiyle alabalık, dengeli beslenme programlarında güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

ALABALIK HANGİ BESİN ÖĞELERİ VE MİNERALLERİ İÇERİYOR?

Yayımlanan verilere göre 100 gram gökkuşağı alabalığı eti yaklaşık 20 gram tam protein ihtiva ediyor. Bu protein oranı, kas kütlesinin korunması ve metabolizmanın düzenli işleyişi için gerekli olan tüm temel amino asitleri vücuda kazandırıyor. Balığın yapısında bulunan potasyum, selenyum ve magnezyum mineralleri; kas, beyin ve sinir sisteminin koordineli çalışmasına doğrudan katkı sağlıyor. İçeriğindeki A vitamini görme fonksiyonlarını desteklerken, çocukların büyüme ve gelişme evresinde temel ihtiyaçları karşılıyor.

B12 başta olmak üzere B grubu vitaminleri ve fosfor bakımından da zengin olan alabalık; türüne, yetiştirilme ortamına ve beslenme biçimine bağlı olarak kayda değer miktarda D vitamini ile EPA ve DHA formunda omega-3 yağ asitleri içeriyor. Ağır metaller açısından değerlendirildiğinde alabalığın nispeten düşük cıva oranına sahip olduğu ve sindiriminin oldukça hafif gerçekleştiği bildiriliyor. Bu nitelikleri sebebiyle beslenme uzmanları, fetüsün ve yeni doğan bebeklerin beyin ile görme gelişimini desteklemek amacıyla hamile kadınlara alabalık tüketimini tavsiye ediyor.

ALABALIK İLE SOMON ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Çiftlikte yetiştirilen gökkuşağı alabalığı ile Atlantik somonu karşılaştırıldığında en belirgin fark kalori ve yağ dağılımında görülüyor. 100 gram çiftlik somonu yaklaşık 200 kalori içerirken, aynı miktardaki gökkuşağı alabalığı yaklaşık 140 kaloriye denk geliyor. Bu durum, düşük kaloriyle yüksek protein almayı hedefleyen tüketiciler için alabalığı öncelikli seçenek haline getiriyor.

Kalp ve sinir sistemi sağlığı açısından hayati önem taşıyan omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) her iki balıkta da bulunuyor; ancak somon balığı 100 gramlık porsiyonda daha yüksek oranda yağ asidi barındırıyor. Uzmanlar, alabalığın faydalarından istifade etmek için somondan tamamen vazgeçilmesine gerek olmadığını, her iki türün farklı besin ve yağ oranlarıyla haftalık beslenme listelerine dönüşümlü olarak dahil edilmesinin en dengeli yaklaşım olduğunu belirtiyor.

PİŞİRME YÖNTEMLERİ BESİN DEĞERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Balığın sağlığa olan katkısı uygulanan pişirme tekniğine doğrudan bağlı kalıyor. Kızartma yönteminde tavadaki yağın yüzde 60 ila 70'lik kısmının balık eti tarafından emildiği vurgulanıyor. Uzmanlar, besin kayıplarını ve zararlı yağ emilimini engellemek adına alabalığın fırın kağıdında, buharda veya çok az miktarda yağ ilavesiyle fırında pişirilmesini öneriyor.