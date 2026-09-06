Sardalya; EPA ve DHA adı verilen omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıklar arasında bulunuyor. Bu yağ asitlerinin trigliseritlerin düşürülmesine yardımcı olduğu, damar sağlığını desteklediği ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir beslenme düzeninin parçası olduğu belirtiliyor.

OMEGA-3 İÇERİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Harvard'ın değerlendirmesinde sardalya, uskumru ve bazı somon türleriyle birlikte 85 gramlık porsiyonda 1.000 miligramdan fazla EPA ve DHA sağlayabilen balıklar arasında gösteriliyor. Ton balığının omega-3 miktarı ise türüne göre değişiyor.

Amerikan Kalp Derneği de kalp sağlığı için haftada iki porsiyon balık tüketilmesini ve özellikle omega-3 bakımından zengin yağlı balıkların tercih edilmesini öneriyor. Sardalya, somon, uskumru, ringa ve bazı ton balığı türleri bu grupta yer alıyor.

CIVA SEVİYESİ DE DÜŞÜK

Sardalyanın öne çıktığı bir başka nokta ise cıva miktarı. FDA verilerinde sardalyadaki ortalama cıva konsantrasyonu yaklaşık 0,01 mikrogram/gram olarak veriliyor ve sardalya "en iyi seçenekler" kategorisinde bulunuyor. Taze veya dondurulmuş somon da aynı kategoride yer alırken bazı ton balığı türlerinde cıva miktarı daha yüksek olabiliyor. Örneğin büyük gözlü ton balığı, yüksek cıva nedeniyle kaçınılması önerilen türler arasında.

Bu nedenle tek bir balığı bilimsel olarak mutlak "kalp için en iyi balık" ilan etmek doğru olmasa da sardalya; yüksek omega-3, düşük cıva, protein, B12 vitamini ve diğer mikro besinleri bir arada sunması nedeniyle kalp dostu balıklar arasında güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.