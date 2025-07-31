Kentte yağışların azalmasıyla Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 8,57’ye, Çeşme’deki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise yüzde 3,21’e geriledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklık ve artan su tüketimine karşı çeşitli önlemler alırken, Çeşme’de her gün 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi uygulanıyor.

Bazı bölgelerde planlı kesintiler de devam ederken, özellikle turistik saatlerde yaşanan su sorunu vatandaşları alternatif çözümlere itti.

'BİR HAFTADA YILIN SATIŞINI YAPTIK'

Sulama sistemleri ve depo işletmecisi Demhat Kılıç, “Geçen pazartesiden beri sene başından bu yana satmadığımız kadar depo sattık. 500 ve 1000 litrelik depolar çok rağbet görüyor. Üreticiler talebe yetişemiyor, ham madde eksikliği nedeniyle fiyatlar da artıyor. 500 litrelik yatay depo 3 bin 500 TL’den, 1000 litrelik ise 5 bin 500 TL’den başlıyor” dedi.

'MONTAJLARA YETİŞEMİYORUZ'

Sondaj ve sulama sistemleri bayi yöneticisi Hasan Bakkal ise satışların üçe katlandığını vurgulayarak, “Ekiplerimiz montajlara yetişemiyor. Geçen yıl bu kadar hareketli değildi. Su kesintilerinin ne zaman olacağı belirsiz olduğu için ev ve işletmeler büyüklüklerine göre depo alıyor. İçme suyuna uygun, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı depolar tercih ediliyor. Kalitesiz depolar zamanla yosun tutup koku yapabiliyor” diye konuştu.