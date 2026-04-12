Güney Amerika ülkesi Peru, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Nüfusu 34 milyonu aşan ülkede 27 milyondan fazla seçmen, sabah saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.



Zorunlu oy uygulamasının bulunduğu seçimlerde, seçmenler akşam 17.00’ye kadar oy kullanabilecek. Sandık başına giden Peruluları ise oldukça kapsamlı bir oy pusulası bekliyor. Seçmenler yalnızca devlet başkanı ve yardımcısını değil, aynı zamanda 130 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 60 üyeli Senato’nun tamamını ve And Parlamentosu temsilcilerini belirleyecek. Kamuoyu yoklamaları, 35 adayın yarıştığı seçimlerin ilk turunda hiçbir ismin yüzde 50 barajını aşamayacağına işaret ediyor. Bu nedenle seçimlerin ikinci tura kalması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.



Adaylar arasında eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori’nin kızı Keiko Fujimori öne çıkan isimlerden biri olurken, Lima’nın eski belediye başkanlarından Ricardo Belmont ve Rafael López Aliaga ile komedyen kimliğiyle tanınan Carlos Álvarez da dikkat çeken adaylar arasında yer alıyor.



Sandıkların kapanmasının ardından başlayacak oy sayım sürecinin yavaş ilerlemesi beklenirken, kesin sonuçların birkaç gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Son 10 yılda 8 devlet başkanının görev yaptığı ülkede, derinleşen siyasi kriz ve istikrarsızlık seçimlerin en belirleyici başlıkları arasında bulunuyor. Süreç, aralarında Avrupa Birliği ve Amerikan Devletleri Örgütü heyetlerinin de bulunduğu toplam 487 uluslararası gözlemci tarafından yakından izleniyor.