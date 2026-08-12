Küresel iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki rekor artışlar tüm dünyada etkisini hissettirirken, bilim insanlarından korkutan uyarılar gelmeye devam ediyor. Uluslararası veri sağlayıcıların analizlerini değerlendiren İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, Büyük Okyanus'un doğusundaki aşırı ısınmayı ifade eden El Nino sürecinin son 150 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

"1,5 DERECE EŞİĞİ AŞILDI, 10 YIL İÇİNDE DAHA DA YÜKSELECEK"

2015 Paris İklim Anlaşması’nda küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılmasının hedeflendiğini hatırlatan Prof. Dr. Özçelik, son 3 yıllık ortalamalara bakıldığında bu limitin halihazırda geride kaldığını söyledi. Özçelik, "Gerek küresel ısınma gerekse El Nino'nun etkisiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin çok daha üzerinde rakamlara erişeceğini öngörüyorum. Bu durum atmosfer ısısını artırarak taşkın, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi ekstrem meteorolojik olayların sıklığını tırmandıracaktır" dedi.

AKDENİZ'DE DENİZ SUYU SICAKLIĞI 7-8 DERECE ARTTI

Türkiye kıyılarındaki ve Akdeniz'deki tehlikeye de değinen Özçelik, uydu verilerine göre Akdeniz'in batı kesiminde deniz suyu sıcaklıklarında 7 ila 8 dereceye varan aşırı artışlar gözlemlendiğini bildirdi. Bu durumun lokal ölçekte ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken uzman isim, deniz suyu sıcaklıklarındaki tırmanışın kıyı kesimlerde şiddetli yağış ve sel riskini, iç bölgelerde ise şiddetli kuraklığı beraberinde getireceğini vurguladı.

"KENTSEL ALTYAPI VE KIRSAL ALANLAR HAZIR HALE GETİRİLMELİ"

İklim krizinin deniz canlılığından turizm faaliyetlerine kadar her alanı etkileyeceğini ifade eden Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, bilim insanları ve yerel yöneticilere çağrıda bulundu. Kentlerde taşkın ve sıcak hava dalgalarına karşı altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özçelik, kırsal alanlarda ise kuraklığa ve buna bağlı ekonomik kayıplara karşı şimdiden hazırlık yapılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.