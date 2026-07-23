Araştırmacılar, sera gazı emisyonlarının artmaya devam etmesiyle birlikte iklim göstergelerinin neredeyse tamamının alarm verdiğini belirtiyor. Son yıllarda peş peşe kırılan sıcaklık rekorları, okyanusların üst üste rekor seviyelere ulaşan ısısı ve deniz buzundaki hızlı gerileme, iklim sistemindeki değişimin giderek hızlandığını gösteriyor.

REKORLAR ARKA ARKAYA GELİYOR

Bilim insanlarına göre atmosferdeki karbondioksit seviyesi son 800 bin yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Okyanuslar son sekiz yıldır art arda yeni sıcaklık rekorları kırarken, Arktik'te deniz buzunun en düşük seviyede ölçüldüğü 18 yılın tamamı da son 18 yıl içinde kaydedildi. Son on yıl ise modern ölçüm tarihindeki en sıcak dönem olarak öne çıktı.

Uzmanlar, bu göstergelerin tek tek değil aynı anda kötüleşmesinin iklim sistemindeki dengenin hızla değiştiğine işaret ettiğini vurguluyor. Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Stefan Rahmstorf, yaşanan gelişmelerin yıllardır yapılan bilimsel öngörülerle örtüştüğünü ve etkilerinin artık dünyanın birçok bölgesinde hissedildiğini belirtiyor.

AŞIRI HAVA OLAYLARI DAHA DA ŞİDDETLENEBİLİR

Rapora göre dünya genelinde 150'den fazla benzeri görülmemiş aşırı hava olayı kaydedildi. Bu olaylar nedeniyle yaklaşık 800 bin kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının azaltılmaması halinde sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları ve şiddetli yağışların daha sık ve daha yıkıcı hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Araştırmacılar, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik adımların hızlandırılmaması halinde bugün rekor olarak görülen birçok iklim göstergesinin gelecekte "yeni normal" haline gelebileceğini ifade ediyor.