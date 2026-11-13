Türkiye genelinde etkili olan soğuk havalarla birlikte, 15 Kasım-15 Nisan dönemini kapsayan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastik servislerinde hareketlilik arttı. Zamanında kış lastiği değişimini yapmayan araç sahipleri 6 bin lira cezayla karşı karşıya kalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. Özel otomobiller için yasal zorunluluk bulunmasa da güvenli sürüş için kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

"GÜN İÇERİSİNDE YETİŞTİREMEDİĞİMİZ İŞLER OLUYOR"

Ankara'da lastik değişimi yapan servisin işletmecisi Arif Yiyit, kış lastiği uygulamasının başlamasına az kaldığını, müşterilerin son günleri beklemesinin yoğunluğa neden olduğunu söyledi.

Yiyit, kış lastiklerinin hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemde kullanılmasının önemini vurgulayarak, bu dönemde lastik stoklarının azalabileceğini ve fiyatların değişebileceğini belirtti.

Sürücülerin lastik değişimini bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu ifade eden Yiyit, "15 Kasım yaklaştığı için yoğunluk arttı. Gün içerisinde yetiştiremediğimiz işler oluyor. Normalde yarım saatte tamamlayacağımız iş, yoğunluk nedeniyle 1-2 saati buluyor. 10 servis elemanımız olmasına rağmen işler yetişmiyor. Tam kadro sabah başlayıp akşama kadar sökme takma ve yeni lastik takma işine devam ediyoruz" diye konuştu.

MÜŞTERİLERİN BİR AN ÖNCE RANDEVU ALMASI ÖNERİLİYOR

Lastikçi Ömer Yiyit, iş yoğunluğu nedeniyle satış alanını bırakıp sahada çalışmaya başladığını, müşterilerin lastik değişimini son günlere bırakmasının yoğunluğa yol açtığını dile getirdi.

İşletmeci Ali Yılmaz da lastik değişimlerinde yoğunluğun had safhada olduğunu belirterek, "Müşterilerimiz yoğunluğa kalmadan bir an önce randevularını alarak gelip lastiklerini rahat rahat taktırmalı" diye konuştu.

Sürücü Hayati Keskin ise yaklaşık 4 saattir beklediğini dile getirerek, lastiklerini değiştirecek sürücülere sabah erken saatlerde gelmelerini tavsiye etti.