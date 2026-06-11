ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliklerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası bugün TSİ 22.00'de oynanacak olan Meksika-Güney Amerika maçıyla başlayacak. Futbolun kalbinin atacağı Amerika kıtasında başlayacak heyecan ise şimdiden tüm dünyayı sardı...

FAVORİLER YİNE DEĞİŞMEDİ

Turnuva öncesinde otoriteler ise favori şampiyonluk adayları arasında İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Arjantin gibi ülkelerden şaşmadı. Portekiz ve Brezilya ise sürpriz yapabilecek ülkeler arasında gösterildi.

ÜNLÜ MATEMATİKÇİDEN SÜRPRİZ TAHMİN

2014'te Almanya'nın, 2018'de Fransa'nın ve 2022'de Arjantin'in şampiyonluklarını önceden tahmin eden ünlü matematikçi Joachim Klement ise turnuvada sürpriz bir takımın şampiyonluğa ulaşacağı tahminini ortaya koydu.

Geliştirdiği veri modeli üzerinden tahminlerde bulunan ve futbolda modelleri adeta bir referans noktası olarak kabul edilen Klement, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeyi Hollanda olarak işaret etti.

Dünya Kupası tarihinde üç kez finale kalan 'Portakallar', hiç mutlu sona ulaşamadı. Hollanda'nın daha önce kaybettiği Dünya Kupası finalleri şöyle:

1974: Batı Almanya'ya 2-1 kaybetti.

1978: Arjantin'e uzatmalarda 3-1 kaybetti.

2010: İspanya'ya uzatmalarda 1-0 kaybetti.