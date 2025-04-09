Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de geride kalan 30 sezonda son 8 haftaya lider girdiği hiçbir sezonda şampiyonluğu kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, 30. haftası geçilen Trendyol Süper Lig'de bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 71 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde 24 kez şampiyon olarak en fazla mutlu sona ulaşan takım olan "Cimbom" bu sezon da ipi önde göğüsleme hedefinde önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyon olmayı hedefliyor.

Yarışta Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'den 3 puan önde bulunan Galatasaray, ayrıca sezon içinde deplasmanda 3-1 yendiği ve sahasında 0-0 berabere kaldığı rakibi karşısında ikili averaj avantajını da elinde tutuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 8 maçlık periyotta 7'sini kazanıp 1 mağlubiyet yaşasa bile Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

SON 30 SEZONDA 14 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Süper Lig'de son 30 sezonda 14 kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'ye Avrupa'dan kupa getiren tek futbol takımı olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında da açık ara rakiplerinin önünde bulunuyor. Lider olduğu ligin yanı sıra kupada da yoluna devam eden Galatasaray, sezonu çift kupayla kapatmayı hedefliyor.

Ligde 1994-1995 sezonundan bu yana 14 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 15, toplamda ise 25. şampiyonluğunu kovalayacak.

ÖNDE OLUNCA GEÇİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 30 sezonluk dönemde son 8 haftaya lider girdiği hiçbir yarışta geçilmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yaşadığı 14 sezonun 11'inde son 8 maça lider girdi. "Cimbom" söz konusu sezonlarda rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi.

SÜPER FİNAL'DE DE İZİN VERMEDİ

Galatasaray, Süper Final'in oynandığı 2011-2012 sezonun kalan maçlarında güçlü rakiplerine şampiyonluk kaptırmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemde normal sezonun bitimine 2 hafta kala 71 puanla lider girdi. Fenerbahçe 64, Trabzonspor ve Beşiktaş ise 54'er puanla rakiplerini takip etti.

Statü gereği normal sezonun bitmesiyle toplanan puanlar yarı yarıya düşürülerek 6 maçlık Süper Final'e geçildi. "Dört Büyükler"in birbiriyle mücadele ettiği ve son saniyeye kadar heyecanın devam ettiği Süper Final'de de geçilmeyen Galatasaray, şampiyonluğa ulaştı.

3 KEZ GERİDEN GELİP KAZANDI

"Cimbom" son 30 sezonda 3 kez son 8 haftada geriden gelerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonunda son 8 maçlık periyoda lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında 2. sırada girdi. Kalan bölümde rakibine 2 puan fark atan Galatasaray, ipi önde göğüsledi.

Galatasaray, 2007-2008 sezonunda da son 8 haftaya lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde, aynı puanı olan Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, son 8 maçta siyah-beyazlılardan 7, sarı-lacivertlilerden 6 puan fazla toplayarak şampiyon oldu.

"Cimbom" son olarak 2018-2019 sezonunda geri dönüşe imza attı. Sezon içinde 8 puan geri düştüğü Başakşehir karşısında son 8 haftaya 6 puan geride girdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu rakibinin 2 puan önünde bitirdi.

GALATASARAY'IN SON 14 ŞAMPİYONLUĞU

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olduğu 14 sezondaki son 8 haftaya girildiği puanlar ve rakiplerine göre sezon sonundaki performansı şöyle: