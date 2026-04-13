Güney Amerika'daki And Dağları'nda, son 30 yılın en büyük bakır rezervlerinden biri gün ışığına çıkarıldı. ECONEWS tarafından paylaşılan verilere göre, yeni keşfedilen sahanın potansiyeli 70 yılı aşkın bir süre kesintisiz üretim yapılmasına olanak tanıyor.

MİLYONLARCA ALTIN VE GÜMÜŞ YATAĞI DA BULUNUYOR

Yapılan teknik incelemelerde, bölgedeki "garantili" bakır miktarının 13 milyar kilogram olduğu tespit edildi. Potansiyel rezervlerle birlikte bu rakamın 25 milyar kilogram daha artması bekleniyor. Sahada bakırın yanı sıra milyonlarca ons altın ve gümüş yatağı da bulunuyor.

Lundin Mining şirketi, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla birbirine komşu olan Filo del Sol ve Josemaría yataklarını tek bir proje çatısı altında birleştirme kararı aldı. Şirket Başkanı Jack Lundin, Filo del Sol’un son otuz yılın en stratejik keşiflerinden biri olduğunu vurguladı.

ÜLKE EKONOMİSİNİ KALKINDIRACAK

Küresel bakır talebinin 2040 yılına kadar %30 oranında artacağı öngörülürken, bu madenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi durumunda yıllık 400 milyon kilogram üretim yapması planlanıyor. Projenin Arjantin ekonomisine ve istihdama katkısı şu verilerle öngörülüyor:

Arjantin devletine yaklaşık 69 milyar dolar vergi katkısı.

İnşaat sürecinde 5.500, hizmet sektörlerinde ise 19.000 yeni iş kolu.

BORU HATLARIYLA BÖLGEYE BÖLGEYE TAŞINACAK

Projenin hayata geçirilmesi için bölgedeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. En yakın şehirden maden sahasına kadar uzanan 220 kilometrelik yolun tamamen yenilenmesi planlandı.

Madencilik faaliyetleri için gereken yüksek miktardaki su ihtiyacı konusunda ise çevre dostu bir yöntem izlenecek. Yerel halkın içme suyu kaynaklarını korumak amacıyla, okyanus suyunun Şili kıyılarında arıtılarak boru hatlarıyla dağlık bölgeye taşınması hedefleniyor.