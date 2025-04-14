Türkiye son 30 yılın en şiddetli zirai don felaketini yaşadı; Nisan ayının ortasında olunmasına rağmen etkili olan ani sıcaklık düşüşleri ve kar yağışı, birçok üründe büyük zarara yol açtı.

36 ilde etkisini gösteren don olayları nedeniyle fındık, ceviz, elma, kayısı, kiraz, üzüm ve dut başta olmak üzere meyve bahçelerinde ciddi rekolte kayıpları yaşanması beklendiği kaydedildi.

METEOROLOJİ VE VALİLİKLERDEN PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile birçok valilikten zirai don uyarısı geldi.

Uyarılarda genel olarak Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de ise don riskinin devam ettiği belirtilerek üreticilere dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Ankara Valiliği, başkentte bu gece ve yarın sabah hafif don beklendiğini duyurdu.

Konya: Kiraz

Türkiye kiraz üretiminin yaklaşık yüzde 60'ının yapıldığı Konya'nın Akşehir ilçesinde, kiraz bahçeleri büyük hasar gördü.

Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu, birçok bahçenin kullanılmaz hale geldiğini açıkladı.

Samsun: Fındık

Samsun'un Bafra ilçesinde ise 60 köyde fındık, ceviz ve çilek bahçeleri zarar gördü. Yaklaşık 19 bin dönüm tarım arazisinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Adıyaman: Üzüm

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de kar yağışıyla birlikte don etkili oldu. Özellikle Trabzon hurması, badem, kiraz ve üzüm bahçelerinde büyük hasar tespit edildi.

Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlükleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Sivas: Vişne

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, don olayının başta kayısı, vişne, badem ve elma ağaçlarını etkilediği, Gürün, Koyulhisar, Suşehri, Gölova, Akıncılar ve Kangal ilçelerinde yüzde 70 ila 100 arasında değişen oranlarda zarar oluştuğu bildirildi. Valilik, tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Tokat: Meyve

Tokat Valiliği tarafından, il genelinde yaşanan zirai dona ilişkin, "Zarar gören üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli tüm süreçler ivedilikle yürütülmekte; devletimizin destek mekanizmaları devreye alınmaktadır." denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sıcaklığın ani düşüşü ve meydana gelen zirai donun, başta meyve ağaçları ve bazı tarım ürünleri olmak üzere pek çok üretim alanında zarara yol açtığı ifade edildi.

Kastamonu: Ceviz

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de erken çiçek açan meyve ağaçları don nedeniyle zarar gördü. Yapılan ilk tespitlere göre, 6 bin 725 dekar alandaki kiraz, ceviz, elma ve üzüm bahçeleri olumsuz etkilendiği bildirildi.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri TARSİM sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.

Malatya: Kayısı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte zirai don nedeniyle başta kayısı olmak üzere tarımsal üretimde zararın oluştuğunu bildirdi.

Niğde: Elma

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de soğuk hava ve zirai don nedeniyle elma bahçeleri zarar gördü.

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan geçen yıl sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ciddi anlamda rekolte kaybı yaşadıklarını anımsatarak, "Bu yıl da 11 Nisan'da böyle bir soğuğun olması gerçekten çok yaşadığımız bir şey değil" dedi.

TOBB VE TMO'DAN ÇAĞRI

Zirai donun yurt genelindeki etkileri üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da açıklamalarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak Ziraat Bankası başta olmak üzere tüm finans kuruluşlarına üretici borçlarını faizsiz erteleme çağrısında bulundu.

TMO Genel Müdürü Güldal ise tarımsal üretimde ciddi kayıpların yaşandığını belirterek, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Zirai dondan etkilenen tüm bölgeler tarımsal afet bölgesi ilan edilmelidir" dedi.

Bazı ürünlerde yüzde 95'lere varan rekolte kaybı yaşandığını aktaran Olgun, bu kayıpların sadece rekolteyi değil, piyasa dengelerini de tehdit ettiğini vurguladı.

'BAKANLIĞA BAŞVURU YAPILMASINDA FAYDA VAR'

AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, zirai dondan etkilenen çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanlığına başvurmasını istedi.

Açıkkapı, "Zirai dondan etkilenen çiftçilerimizin, vakit kaybetmeden Tarım ve Orman Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerimize başvurarak zarar tespiti için bildirimde bulunmalarında fayda var" dedi.