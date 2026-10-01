A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde yarın Belçika ile karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella, Milli Takım'da forvet kriziyle ilgili gelen bir soruyu yanıtladı. Bir gazetecinin "Kemal Rüzgar, ikinci ligde forma giyiyor ama oyuncu hakkında hiç bilginiz var mı? Forvetsizlik yaşadığımız bu dönemde hiç gündeme geldi mi?'' sorusuna İtalyan hoca şu açıklamaları yaptı: "Açıkçası ikinci ligi takip ediyoruz. Oradan da bir kaleciyi takıma davet etmiştik. Şu an için davet etmediysem bu seviyelere hazır olmadığını düşünmediğim içindir. Milli Takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Elazığspor'da forma giyen Kemal Rüzgar, son 4 sezonda farklı takımlarda gol kralı oldu. Toplam 100 gole ulaşan Rüzgar, bu sezon 2 maçta 5 gol attı.

ELEŞTİRİ YAPILACAKSA BANA YAPILIR, BEN KALDIRIRIM

Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından yapılan eleştirilere üzüldüğünü söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çalışkanım. Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım." dedi.

FUTBOLCULARA SALDIRI OLUYOR

"Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki üç senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı.''

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYORLAR

''Buradaki futbolcularımız ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Bir şey olduğunda onları ben ikaz ediyorum, İtalya maçının devre arasında olduğu gibi. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok etkilemiyor. Ama futbolcularıma karşı çok fazla eleştiri yapıldığında, bu kadar mücadele içinde ülkelerini çok iyi temsil etmeye çalışıyorlarken, onlara bu kadar çok eleştiri yapılmasını hak ettiklerini düşünmüyorum."

BEYAZLARIM BİRAZ DAHA ARTTI

"Ben aynı Montella'yım, sadece biraz daha beyazlarım arttı. Başka hiçbir fark yok. Halkımızdan isteğim, bir tık daha destek verirsek, yanlarında olursak futbolcularımızın çok daha iyi seviyelere geleceği kuşkusuz."