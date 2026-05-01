Duygular bir yana, matematik bir yana. Görevine son verilen Teknik Direktör Domenico Tedesco gözyaşları ile uğurlansa da istatistikler, İtalyan hocanın Fenerbahçe’de son 4 yılda en kötü teknik direktör performansı sergileyen isim olduğunu gösteriyor. İsmail Kartal sonrası 2022-23 sezonunda Jorge Jesus 33 maçta 2.24 puan ortalaması yakaladı.

EN İYİSİ İSMAİL KARTAL

2023-2024 sezonunda Teknik Direktör İsmail Kartal, çok etkileyici bir grafik çizerek 2.61 puan ortalamasına ulaştı ve son yılların en başarılı teknik direktörü oldu. 2024-2025’te Jose Mourinho, 36 maçta 2.33 puan ortalamasını gördü. Domenico Tedesco ise 28 maçta 2.14 puan ortalamasıyla son 4 sezonun en düşük performansını sergiledi.