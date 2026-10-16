Denizlerde sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlarda yaşanan tarihi balık bolluğu, vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son haftalarda palamut fiyatlarının zaman zaman 20–40 liraya kadar gerilemesi ve hamsinin tezgahlardaki hakimiyeti, tüketici için adeta bir bayram havası oluşturdu. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, bu 'bolluk döneminin' sonsuza kadar sürmeyeceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu: 'Son 45 gün, dondurucuları doldurun.'

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SEZON

Karadeniz ve Marmara’dan gelen av raporlarını değerlendiren balıkçılık uzmanları, hem hamsinin hem de palamudun aynı zaman diliminde bu seviyede bol çıkmasının nadir görülen bir doğa olayı olduğunu vurguladı. Sezon başında ufak gramajlarla tezgaha inen palamudun, gün geçtikçe irileşerek 750–850 gram seviyelerine ulaşması da balığın besleyicilik ve et verimini zirveye çıkardı.

Sektör temsilcileri, fırtına ve hava şartlarına bağlı olarak günlük fiyat dalgalanmaları yaşansa da genel tablonun tüketici lehine olduğunu belirtti.

KASIMDAN SONRA 'GÖÇ' BAŞLIYOR

Balık bolluğunun ne kadar devam edeceğine açıklık getiren uzmanlar, takvimlerin kasım sonunu göstermesiyle birlikte denizlerdeki dengelerin değişeceğine dikkat çekiyor. Balık biyolojisi ve göç rotaları göz önüne alındığında, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle palamut Ege ve açık denizlere doğru süzülerek av sahalarından uzaklaşacak.

Uzmanlar, tezgahlardaki bu bütçe dostu fiyatların ve yüksek verimin önümüzdeki 40 ila 45 gün boyunca devam edeceğini, ardından av miktarının azalmasıyla fiyatların hızla yükseleceğini öngörüyor.

DONDURUCUDA SAKLARKEN BU HATAYA DÜŞMEYİN

Fiyatlar makul seviyelerdeyken stok yapmak isteyen vatandaşlara uzmanlardan saklama teknikleri konusunda da hayati uyarılarda bulunuldu. Balığın besin değerini kaybetmeden uzun süre tazeliğini koruyabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralandı:

- Dondurucuya konulacak balıkların kesinlikle açıkta veya sadece basit bir poşette bırakılmaması gerekiyor. Balıkların streç film veya alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde sıkıca sarılması şart. Aksi takdirde balık etinde 'dondurucu yanığı' denilen sararmalar ve tat bozulmaları meydana geliyor.

- Palamut ve hamsinin dondurucuya girmeden önce iç organlarının tamamen temizlenip kanından arındırılması, ardından kurulandıktan sonra porsiyonlanarak dondurulması öneriliyor.

Önümüzdeki bir buçuk aylık süreç, kış aylarında ekonomik ve sağlıklı protein tüketmek isteyenler için son büyük fırsat penceresi olarak değerlendirildi.