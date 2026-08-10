TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınlarının, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yeni ve yüksek kapasiteli uydulara aktarılacağını duyurdu. Uzun yıllardır Türkiye'nin haberleşme ve yayıncılık yükünü çeken Türksat 3A uydusu, tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşıyor. Şirket, yayınları filodaki daha güncel ve kapasitesi yüksek diğer uydulara taşıma kararı aldı.
KANAL GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILACAK?
TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve yeni nesil cihazlarda standart olarak bulunan TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde birçok televizyonda geçiş işlemi otomatik olarak gerçekleşecek. Bu nedenle TKGS uyumlu cihazlara sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek bulunmuyor. Ancak bu özelliği desteklemeyen daha eski nesil standart, dahili veya harici uydu alıcısı kullanıcılarının, yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmeleri için cihazları üzerinden yeniden şebeke taraması yapması gerekecek.
Manuel kanal taraması yapacak olan eski nesil cihaz kullanıcılarının, uydu alıcılarına güncel şebeke arama frekanslarını girmesi önem taşıyor. Tarama işlemi için uydu alıcılarına "12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4" ya da "12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4" değerlerinden birinin girilmesi ve ardından şebeke taramasının başlatılması yeterli olacak.
ÇANAK ANTENLERİN YÖNÜ DEĞİŞMEYECEK
Geçiş sürecinde vatandaşların ve yayıncı kuruluşların mağdur olmaması, yayın sürekliliğinin kesintisiz sağlanması için tüm teknik planlamalar tamamlandı. Yeni yayınların aktarılacağı TÜRKSAT uyduları, Türksat 3A ile tam olarak aynı yörünge konumunda yer alıyor. Bu sayede izleyicilerin yeni bir çanak anten almasına veya mevcut antenlerin yönü ve ayarlarıyla oynamasına gerek kalmayacak. SD ve HD televizyon yayınları mevcut formatlarıyla aynı anten üzerinden izlenmeye devam edilebilecek.
KÖTÜ HAVALARDA SİNYAL KESİNTİSİ İÇİN ÖNLEM
Yapılan açıklamaya göre, bu teknolojik yenilenme izleyicilere önemli avantajlar sunacak. Yeni uyduların sahip olduğu yüksek sinyal gücü sayesinde, televizyon yayınları yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarından artık etkilenmeyecek. Ayrıca artan kapasite verimliliği, yüksek çözünürlüklü 4K ve Ultra HD yayınların ekranlarda standartlaşmasına da öncülük edecek. Gerçekleştirilecek bu aktarım çalışmasıyla birlikte uydu kapasitesinin daha etkin kullanılması, yayın hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve gelecekteki yayıncılık ihtiyaçlarına çok daha güçlü bir altyapıyla cevap verilmesi hedefleniyor.