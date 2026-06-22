ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini iddia etti.

İngiltere liderinin pazartesi günü kadar yakın bir tarihte istifasını açıklayabileceği iddiası üzerine yapılan bu açıklama, spekülasyona neden oldu.

Trump'ın bu konuda kesin bir bilgiye mi sahip olduğu yoksa sadece yorumlara mı katıldığı ise henüz netlik kazanmadı.

İngiltere merkezli PA Media kuruluşu, liderlerin bu hafta başında Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde bir araya gelmelerinden bu yana Trump ile Starmer'ın herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini bildirdi.

İKİ LİDERİN ARASI NASIL BOZULDU?

Sosyal medya paylaşımında, merkez sol İşçi Partisi'nin lideri olan Starmer'ı hedef alan Trump, başbakanın istifasının sebebi olarak "yetersiz politikalar" olduğunu savundu.

Trump, paylaşımında Starmer'ın göçmenlik ve enerji olmak üzere iki önemli konuda büyük başarısızlık yaşadığını iddia ederek Başbakan'ın petrol konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.

ABD Başkanı, paylaşımnıda "Kuzey Denizi petrolünü açın" ifadesini kullanarak İngiltere'nin kuzeyindeki olası petrol kaynaklarına değindi.

ABD Başkanı, daha önce de İngiliz hükümetine Kuzey Denizi'ndeki yeni petrol ve gaz arama lisanslarının dondurulması kararını geri alma çağrısında bulunmuş ve ülkedeki rüzgar santrallerini eleştirmişti.

Bir dönem ABD Başkanı ile iyi ilişkiler kurabilme yeteneği nedeniyle "Trump'a fısıldayan Başbakan" olarak anılan Starmer, son dönemde ise İran'daki savaş konusunda Amerikalı mevkidaşının yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı.

STARMER'IN OFİSİ NE DEDİ?

Trump'ın iddialarının ardından Başbakanlık sözcüsü, Starmer'ın son açıklamasını yeniden vurguladı.

Starmer söz konusu açıklamada, "Yapacak daha çok şey var ve ben de buna, ülkeme hizmet etmek olan seçilme amacıma odaklanmış durumdayım" demiş ve şu an için eklenecek başka bir şey olmadığını belirtmişti.