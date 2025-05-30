Yöneylem Araştırma, Türkiye Siyaset Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Katılımcılara "Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
19-22 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 4 kişiyle CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan ankette kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle sıralandı:
CHP yüzde 30,8
AKP yüzde 26,1
MHP yüzde 6,7
İYİ Parti yüzde 3,3
DEM Parti yüzde 7,6
YRP yüzde 2,7
Zafer Partisi yüzde 3
TİP yüzde 1,1
Diğer yüzde 3,1
Kararsız yüzde 10,3
Oy kullanmam yüzde 5,3
CHP BİRİNCİ PARTİ
Kararsızlıklar dağıtıldıktan sonra ise CHP'nin yüzde 36,5 ile birinci parti olduğu görüldü.
AKP'nin oy desteği yüzde 31 olurken, DEM'e "oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 9, MHP diyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.
Diğer partiler şöyle sıralandı:
İYİ Parti yüzde 3,9
Zafer Partisi yüzde 3,6
YRP yüzde 3,2
TİP yüzde 1,3
Diğer yüzde 3,5
AKP ERİMEYE DEVAM EDİYOR
Yöneylem'in Nisan anketinde ise kayda değer tek değişikliğin AKP'de olduğu görüldü.
Nisan anketinde yüzde 32,5 seviyesinde olan AKP yüzde 31'e geriledi.