CHP'nin tüm kuvveti ile erken genel seçimler için çalışma yürüttüğü günlerde dikkat çeken bir anket yayınlandı.

SÖZCÜ TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası Gece programına katılan BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman, son anketlerinin verilerini canlı yayında açıkladı.

"CHP YÜZDE 32.5 OY ALIYOR"

Çalışmalarını yeni tamamladıkları anketin sonuçlarını 'ilk defa açıkladığını' söyleyen Gürkan Duman'ın açıkladığı anket verileri şöyle:

CHP: Yüzde 32.5

AKP: Yüzde 30.6

MHP: Yüzde 10.1

DEM Parti: Yüzde 9.4

Zafer Partisi: Yüzde 4.3

İYİ Parti: Yüzde 3.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3

TİP: Yüzde 2

Memleket Partisi: Yüzde 1.1

BBP: Yüzde 1.1

Anahtar Parti: Yüzde 1.1

Diğer Partiler: Yüzde 1.3

BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman'ın diper açıklamaları şu şekilde:

"İKİ BLOK DA KONSOLİDE OLDU"

"Burada muhalefetle aynı görüştü olmayan bir seçmen konsolidasyonu var. Bu da yüzde 40 civarında. Seçmen kitlesinin CHP'ye geçtiği algısı da doğru değil. Cumhur ve Millet İttifakının kendi seçmeni içerisinde konsolide olduğunu ifade edelim."

"YÜZDE 46 ERKEN SEÇİM'E DESTEK VERİYOR"

"CHP lideri Özgür Özel'in Haziran'da erken seçim açıklamalarına da katılan yüzde 46.6 var. Katılmayan yüzde 42.9 olduğunu söylememiz lazım. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer tablomuz var. Burada hiçbiri çözemez yüzde 27.6, AKP çözer yüzde 26, CHP çözer 23.4. Burada sağlık, dış politika, ekonomi gibi alanlarda muhalefetin somut adımlar atması gerekiyor."