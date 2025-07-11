Muhalefetin 'erken seçim' çağrılarına iktidar 'zamanında' yanıtı veriyor; son anketlerde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdıracak sonuçlar gelmeye devam ediyor.
Ankara Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin (Ank-Ar) "Seçmen Gündemi Araştırmaları" anketinin sonuçlarını açıklandı.
8 AYDIR İMAMOĞLU ÖNDE
Ekim 2024 ile Haziran 2025 arasındaki 8 aylık süreci kapsayan ankette katılımcılara Erdoğan ile tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihlerinin ne olduğu soruldu.
Anketin sonuçlarına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 15 puan önünde yer aldı.
Haziran ayı itibarıyla Ekrem İmamoğlu yüzde 58,6 oy alırken Erdoğan yüzde 41,4'te kaldı.
Ankette ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı mart ayından itibaren Erdoğan'ın oylarının düşmesi dikkat çekti.