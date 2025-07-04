Milyonlarca vatandaş geçim derdiyle boğuşurken TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamıyla memur ve emeklinin de zam oranı netleşti. En düşük emekli maaşına da enflasyon farkı uygulandı, iktidar ek zamma kapıları kapadı. Asgari ücretlinin de ara zam ümidi sıfırlandı.

Son yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye'de vatandaşların en önemli gündem maddesi açık ara farkla ekonomi ve hayat pahalılığı oldu. Ankete katılanların yüzde 58,6’sı geçim sıkıntısını ülkenin en büyük sorunu olarak görüyor.

ASAL Araştırma Haziran ayında yaptığı ankete göre, ekonominin ardından en fazla dile getirilen sorun ise adalet ve hukuk sistemi. Katılımcıların yüzde 12,5’i yargıya olan güvenin zedelenmesini ve adalet sistemindeki sorunları öncelikli mesele olarak değerlendirdi. İşsizlik ve istihdam ise yüzde 4,8 ile üçüncü sırada yer aldı.