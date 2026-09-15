Piar Araştırma şirketi, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan büyükşehir belediye başkanlarının vatandaş nezdindeki performansını mercek altına aldı. 14-23 Ağustos tarihleri arasında toplam 6 bin 220 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada, bölge halkının yerel yöneticilere yönelik memnuniyet düzeyleri ölçüldü. ZİRVEDE MANSUR YAVAŞ VAR Araştırma sonuçlarına göre, kapsama alınan 4 büyükşehir arasında seçmen memnuniyeti en yüksek belediye başkanı yüzde 61,2’lik oranla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Listenin ikinci sırasında ise yüzde 55,2 memnuniyet oranıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yer aldı. BÜYÜKŞEHİRLERDE MEMNUNİYET DAĞILIMI Kamuoyu araştırmasından elde edilen verilere göre bölgedeki büyükşehir belediye başkanlarının memnuniyet oranları şu şekilde sıralandı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (CHP): %61,2 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce: %55,2 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı (AK Parti): %53,5 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı (AK Parti): %42,1

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