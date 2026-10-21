Özdemir Araştırma, 24-28 Eylül tarihleri arasında 31 il ve 26 bölgede, 2 bin 6 kişiyle gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

Katılımcılara, “Bu hafta sonu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa ve adaylar Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu yöneltildi.