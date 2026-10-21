Özdemir Araştırma, 24-28 Eylül tarihleri arasında 31 il ve 26 bölgede, 2 bin 6 kişiyle gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı.
Katılımcılara, “Bu hafta sonu bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa ve adaylar Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
YAVAŞ VE ERDOĞAN’IN OY ORANLARI
Anket sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 50,2 olarak ölçüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 49,8 oldu.
Böylece iki isim arasındaki oy farkı 0,4 puan olarak kaydedildi.
ERDOĞAN YÜZDE KAÇ OYLA SEÇİLMİŞTİ?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 oy almıştı.
İkinci turda ise oy oranını yüzde 52,18’e çıkaran Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmişti.
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