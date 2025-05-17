Muhalefet erken seçim çalışmalarını sürdürürken İktidar seçimin zamanında yapılacağını söylemekte ısrar ediyor. Kamuoyu araştırmalarını yansıtan anketler de hafta hafta vatandaşın nanzını tutuyor. ORC Araştırmanın yayınladığı yeni anketin sonuçları dikkat çekti.
Ankete katılanlara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
Buna göre AKP'nin birinci çıktığı; Balıkesir, Kırşehir, Çorum ve Kırıkkale'de birinci parti CHP oldu.
İşte anket sonuçları:
Edirne
- CHP: Yüzde 42,5
- AKP: Yüzde 20,4
- İYİ Parti: Yüzde 9,3
- MHP: Yüzde 6
- Zafer Partisi: Yüzde 3,1
Çanakkale
- CHP: Yüzde 38,2
- AKP: Yüzde 26,1
- İYİ Parti: Yüzde 12,5
- MHP: Yüzde 5,3
- Zafer Partisi: Yüzde 3,5
Kırklareli
- CHP: Yüzde 49,1
- AKP: Yüzde 21,5
- İYİ Parti: Yüzde 7,9
- MHP: Yüzde 4
- Zafer Partisi: Yüzde 2,7
Tekirdağ
- CHP: Yüzde 40,4
- AKP: Yüzde 26,2
- İYİ Parti: Yüzde 6,3
- DEM Parti: Yüzde 6,1
- MHP: Yüzde 5,2
Balıkesir
- CHP: Yüzde 36,5
- AKP: Yüzde 29,1
- İYİ Parti: Yüzde 10,9
- MHP: Yüzde 6,5
- Zafer Partisi: Yüzde 3,6
Kırşehir
- CHP: Yüzde 34
- AKP: Yüzde 32
- MHP: Yüzde 10,9
- İYİ Parti: Yüzde 4,2
- Zafer Partisi: Yüzde 3
Nevşehir
- AKP: Yüzde 35
- CHP: Yüzde 23,2
- MHP: Yüzde 14,5
- İYİ Parti: Yüzde 13
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5
Niğde
- AKP: Yüzde 29,3
- CHP: Yüzde 27,7
- MHP: Yüzde 17,9
- İYİ Parti: Yüzde 7,1
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,9
Çorum
- CHP: Yüzde 33,4
- AKP: Yüzde 32,6
- MHP: Yüzde 14,1
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,6
- Zafer Partisi: Yüzde 3,3
Yozgat
- AKP: Yüzde 37,1
- MHP: Yüzde 18,3
- İYİ Parti: Yüzde 12,2
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 9,6
- CHP: Yüzde 8,5
Kırıkkale
- CHP: Yüzde 30,6
- AKP: Yüzde 30,2
- MHP: Yüzde 16
- İYİ Parti: Yüzde 5,5
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,6
Tokat
- AKP: Yüzde 32,8
- CHP: Yüzde 25
- MHP: Yüzde 18,2
- İYİ Parti: Yüzde 5,2
- Büyük Birlik Partisi: Yüzde 4,5
Sivas
- AKP: Yüzde 32,2
- Büyük Birlik Partisi: Yüzde 20,6
- CHP: Yüzde 19,2
- MHP: Yüzde 11,9
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,1
Konya
- AKP: Yüzde 41,6
- CHP: Yüzde 18,5
- MHP: Yüzde 11,2
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 7,8
- Zafer Partisi: Yüzde 4,9
Kayseri
- AKP: Yüzde 34,1
- CHP: Yüzde 21,6
- MHP: Yüzde 16
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5
- İYİ Parti: Yüzde 4,6