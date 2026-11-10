Yöneylem Araştırma, "Türkiye Siyaset Paneli" kapsamında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 21-28 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde yapılan araştırmaya 2 bin 400 kişi katıldı.

Katılımcılara, "Önümüzdeki pazar milletvekili genel seçimleri yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmada kararsız seçmenlerin oranı yüzde 18,4, oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 10,4 olarak ölçüldü.

AKP İLE YENİ PARTİ ARASINDA 2,4 PUAN FARK

Kararsızlar dağıtılmadan yapılan hesaplamaya göre AKP yüzde 22,5 ile ilk sırada yer aldı. YENİ Parti ise yüzde 20,1'lik oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti. İki parti arasındaki oy farkı 2,4 puan olarak kaydedildi.

İYİ PARTİ, MHP'Yİ GEÇTİ

2026 yılı, İYİ Parti ile MHP arasındaki oy oranı farkının araştırmalara göre değiştiği bir dönem oldu. İYİ Parti yüzde 5,1, MHP yüzde 5 oy oranına ulaştı. Çok uzun bir aradan sonra anketlerde İYİ Parti'nin öne geçtiği görüldü.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Ankette kararsızlar dağıtılmadan partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

- AKP: % 22,5

- YENİ Parti: % 20,1

- DEM Parti: % 5,8

- İYİ Parti: % 5,1

- MHP:% 5

- CHP: % 3,6

- Zafer Partisi: % 2,8

- Anahtar Parti: % 2,1

- TİP: %1,1

- Diğer: %2,1

- Kararsız: % 18,4

- Oy kullanmayacaklar: %10,4

SONAR Araştırma'nın Kasım 2026 anketinde kararsızlar dağıtılmadan önceki ham oy oranlarında da İYİ Parti'nin MHP'yi geçtiği görülmüştü. İYİ Parti %7,3 MHP ise % 3,3 olarak ölçülmüştü. AKP ile YENİ Parti arasındaki ham oy farkı da yalnızca 1 puandı. SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, görüş belirtmeyenlerin oranına dikkat çekerek 38 yıllık araştırmacılık hayatında ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını söyledi.

- AKP: %19,8

- YENİ Parti: %18,8

- İYİ Parti: %7,3

- DEM Parti: %6,0

- MHP: %3,3

- CHP: %2,1

- Anahtar Parti: %2,1

- Zafer Partisi: %2,0

- Yeniden Refah Partisi: %1,5

- BBP:%0,9

- TİP:%0,9

- Diğer: %2,2

- Kararsız: %11,9

- Sandığa gitmeyecek: %10,5

- Fikri yok/cevap yok: %6,9

- Geçersiz oy: %3,8