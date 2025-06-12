Ser Araştırma, 11-12 Haziran tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 35 seçmenle CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ankette CHP yüzde 34,9 ile birinci parti olurken AKP yüzde 30'un altında yüzde 29,4 ile ikinci parti oldu.

MHP BARAJ ALTINDA KALDI

CHP ile AKP arasındaki farkın yüzde 5,5 olduğu görüldü.

Ankette DEM Parti'nin oy desteği yüzde 10,1 olarak ölçülürken, ankette MHP'nin oy desteğinin ilk kez baraj altına düştüğü görüldü.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Zafer Partisi yüzde 6,1

YRP yüzde 4,7

İYİ Parti yüzde 4,2

TİP yüzde 1,4

Diğer yüzde 2,3

HER 10 KİŞİDEN YAKLAŞIK 7'Sİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Ankette ayrıca katılımcılara, "Sizce önümüzdeki 1 yıl içinde seçim olmalı mı?" sorusu yöneltilirken, "Evet" diyenlerin oranı yüzde 67,25 olurken, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 27,5 oldu.

Katılımcıların yüzde 5,25'i ise "Fikrim Yok" yanıtını verdi.