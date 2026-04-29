PİAR Araştırma'nın Nisan 2026 tarihli son siyasi gündem araştırması, Türkiye'deki seçmen eğilimlerinde yaşanan dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu. 26 ilde 2440 kişiyle gerçekleştirilen çalışma, özellikle iktidar partisi AKP’nin kendi tabanında mevcut politikalara yönelik ciddi bir direnç ve itiraz dalgasının yükseldiğini gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, hükümetin ekonomi ve yönetim anlayışında köklü bir değişikliğe gitmemesi durumunda, her beş AKP seçmeninden biri sandıkta tercihini değiştirmeye veya oy kullanmamaya hazırlanıyor.

KENDİ SEÇMENİNİN YÜZDE 21'İ 'OY VERMEM' DEDİ

Anket kapsamında AKP seçmenine yöneltilen "Mevcut politikalar değiştirilmeden seçime gidilirse oy verir misiniz?" sorusu, partinin kemik kitlesindeki çözülme riskini gözler önüne serdi. Seçmenlerin yüzde 64,8’i partisinin mevcut çizgisini her koşulda destekleyeceğini belirtirken, yüzde 21,3’lük azımsanmayacak bir kesim "Politikalar değişmezse oy vermem" diyerek net bir uyarıda bulundu. Kararsız olduğunu belirten yüzde 13,9’luk kitlenin de eklenmesiyle, iktidar partisi için sandıktaki risk payının giderek büyüdüğü görülüyor.

CHP SEÇMENİ İKNA OLDU

Muhalefet cephesinde ise tablo çok daha konsolide bir görüntü sergiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmeninin partisinin mevcut politikalarına yönelik onayı, iktidar bloğuna kıyasla oldukça yüksek ölçüldü. "Bugün seçim olsa CHP'ye oy veririm" diyenlerin yüzde 90,2’si, partinin izlediği yol haritası değişmese bile desteklerini sürdüreceklerini beyan etti. CHP tabanında politika değişikliğini şart koşanların oranının sadece yüzde 5,8’de kalması, ana muhalefet partisinin seçmenini ikna etme ve bir arada tutma konusunda daha başarılı bir grafik çizdiğini kanıtlıyor.

DENGELER KALICI OLARAK DEĞİŞEBİLİR

Yüzde 1,98 hata payı ile duyurulan bu araştırma, 2026 yılı itibarıyla seçmenin artık sadece ideolojik aidiyetle hareket etmediğini, somut politikalardan ve sonuçlarından doğrudan etkilendiğini ortaya koyuyor. Analistler, AKP tabanındaki yüzde 21,3’lük bu "şartlı destek" grubunun sandığa küsmesi veya başka bir tercihe yönelmesi durumunda, siyasi dengelerin kökten değişebileceği uyarısında bulunuyor. Siyasi gündem, şimdi iktidarın bu kritik "sarı karta" nasıl bir hamleyle cevap vereceğine odaklanmış durumda.