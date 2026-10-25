Türkiye’de seçmen eğilimlerine ilişkin son araştırmalardan biri, olası cumhurbaşkanlığı yarışının yanı sıra siyasi partilerin oy potansiyelini ve ekonomi yönetimine yönelik değerlendirmeleri de ortaya koydu. Gazeteci Fatih Altaylı’nın aktardığı Ank-Ar’ın Eylül 2026 araştırmasında, Mansur Yavaş’ın Erdoğan karşısındaki performansı öne çıkarken hiçbir siyasi partinin Meclis’te çoğunluğu elde edemediği bir tabloya işaret edildi.

PARTİLERİN OY ORANLARI BELLİ OLDU

Fatih Altaylı, köşesinde düzenli olarak yer verdiği Ank-Ar araştırmalarının sonuçlarını paylaşırken aynı araştırma şirketinin verilerini takip etmesinin nedeninin seçmen eğilimlerindeki değişimi gözlemlemek olduğunu belirtti. Altaylı, araştırmanın en güvenilir çalışma olup olmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapamayacağını, ancak sonuçlarını makul bulduğunu ifade etti.

Ank-Ar’ın “Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna eylül ayında verilen yanıtlar, kararsızlar dağıtılmadan önce şu şekilde sıralandı:

AKP: Yüzde 21,9

Yeni Parti: Yüzde 19,7

İYİ Parti: Yüzde 8,5

DEM Parti: Yüzde 6,7

MHP: Yüzde 5,4

Zafer Partisi: Yüzde 2,6

Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 2,5

Anahtar Parti: Yüzde 2,5

CHP: Yüzde 2,1

Kararsız seçmenlerin oylarının dağıtılmasının ardından AKP’nin oranı yüzde 29,3’e, Yeni Parti’nin oranı ise yüzde 26,4’e yükseldi. İYİ Parti yüzde 11,3, DEM Parti yüzde 9 ve MHP yüzde 7,2 seviyesinde ölçüldü.

MANSUR YAVAŞ, ERDOĞAN’IN 9 PUAN ÖNÜNDE

Araştırmanın cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sonuçlarında Mansur Yavaş ile Erdoğan arasındaki fark öne çıktı. Ankete göre Erdoğan, olası bir cumhurbaşkanlığı yarışında Mansur Yavaş’ın yaklaşık 9 puan gerisinde kalıyor.

Aynı araştırmada Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile karşılaştırıldığı senaryolarda ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Erdoğan’ın her iki ismin karşısında yaklaşık 5 puanlık üstünlük sağladığı belirtildi.

Böylece araştırmada, cumhurbaşkanlığı yarışının olası adaylara göre değişen sonuçlar verdiği görüldü.

EKONOMİ YÖNETİMİNDE AKP İLK SIRADA

Ank-Ar araştırmasında seçmenlere Türkiye ekonomisini hangi siyasi partinin daha iyi yönetebileceği de soruldu. Katılımcıların yüzde 29,6’sı bu soruya AKP yanıtını verdi. Yeni Parti’yi tercih edenlerin oranı yüzde 14,7 olurken hiçbir siyasi partinin ekonomiyi daha iyi yönetemeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 16,8 olarak kaydedildi.

Sonuçlar, ekonomi yönetimi konusunda AKP’nin diğer seçeneklere kıyasla daha yüksek bir orana sahip olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, katılımcıların önemli bir bölümünün hiçbir partiyi tercih etmemesi de araştırmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

BORSA VE FONLARDA SORUMLULUK HÜKÜMETE YÜKLENDİ

Araştırmada borsa ve yatırım fonlarında yaşanan gelişmelerin sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

“Borsa ve yatırım fonları ile ilgili gelişmelerde en büyük sorumluluk kimde?” sorusuna katılımcıların yüzde 31,9’u “Hükümet ve ekonomi yönetimi” yanıtını verdi. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 20,2 oldu.

Anketin bu bölümü, finans piyasalarındaki gelişmelerin sorumluluğuna ilişkin katılımcı değerlendirmelerini ortaya koydu.