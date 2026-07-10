MetroPoll Araştırma tarafından siyasi partilerin seçmendeki karşılıklarını gösteren "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

15-25 Haziran 2026 tarihleri arasında 1165 kişiyle yapılan MetroPOLL araştırmasında katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtılmadan CHP'nin oy oranı yüzde 18 olarak ölçülürken, kararsızlar dağıtıldığında bu oran yüzde 27,5'e yükseldi.

Ancak aynı soru bu kez "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP" ifadesiyle sorulduğunda dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı.

CHP'nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 7,1'e, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise yüzde 10,9'a geriledi.

Araştırmayı değerlendiren uzmanlar, iki sonuç arasındaki farkın Özgür Özel'in fiilen CHP lideri olarak görülmeye devam etmesinden kaynaklandığını belirtti.

Değerlendirmede, seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu düşüncesini benimsemediği ya da bu durumu kabullenmediği ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA

MetroPOLL'ün araştırmasında, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel liderliğinde seçime girmesi ile Özel'in yeni bir siyasi parti kurması senaryoları karşılaştırıldı.

Anket sonuçlarına göre CHP lideri Özgür Özel, kararsızların dağıtılmadığı senaryoda yeni bir siyasi parti kurması durumunda en yakın rakibinin 5 puan önünde yer alıyor.

Kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtıldığında ise Özgür Özel’in yeni partisinin oy oranı yüzde 33,8’e yükselirken, AKP yüzde 27,0 ile ikinci sırada yer aldı.

DEM Parti yüzde 11,0, MHP yüzde 6,6, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yüzde 5,0, İYİ Parti yüzde 4,5, Zafer Partisi yüzde 3,5, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti yüzde 2,3’er, diğer partiler ise yüzde 4,0 seviyesine çıktı.

MetroPOLL’ün araştırması, olası bir yeni parti kurulması halinde muhalefet seçmeninin önemli ölçüde Özgür Özel’in liderliğindeki partiye yönelebileceğine işaret ediyor.