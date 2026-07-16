Rawest Araştırma, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü ve Friedrich Ebert Stiftung iş birliğiyle hazırlanan "Mutlak Butlan ve Yeni Parti: Algılar, Kanaatler, Tutumlar" başlıklı araştırmanın sonuçları yayımlandı.

3-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye genelindeki 20 ilde 1985 kişiyle görüşüldü.

MUTLAK BUTLAN ÖNCESİ TABLO

Araştırmada, mutlak butlan kararı öncesindeki oy dağılımına ilişkin ankete de yer verildi.

Sonuçlara göre CHP yüzde 24,8 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 24,5 ile ikinci sırada bulundu.

Ankette partilerin oy oranı şöyle oldu:

• CHP: %24,8

• AKP: %24,5

• DEM Parti: %8,2

• MHP: %6,8

• İYİ Parti: %5,4

• Yeniden Refah: %3,1

• Zafer Partisi: %3

• Anahtar Partisi: %2,5

• Türkiye İşçi Partisi: %1,2

• Diğer: %2,7

• Kararsız/Kullanmaz: %17,8

MUTLAK BUTLAN SONRASI

Araştırmada, mutlak butlan kararının ardından oluşabilecek siyasi tabloya ilişkin seçim anketine de yer verildi.

Ankette, Özgür Özel'in kurması beklenen yeni parti de seçenekler arasında yer aldı.

Kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla hazırlanan sonuçlara göre, Özgür Özel'in yeni partisi yüzde 35,6 oy oranıyla ilk sıraya yerleşti.

AKP yüzde 27,8 ile ikinci sırada yer alırken, iki parti arasındaki fark 7,8 puan olarak ölçüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin oy oranı ise yüzde 5'i sınırlı bir farkla aşabildi.

Partilerin oy oranı şöyle oldu:

• Özgür Özel'in yeni partisi: %35,6

• AKP: %27,8

• Kılıçdaroğlu CHP'si: %5,1

• DEM Parti: %8,7

• MHP: %7,6

• İYİ Parti: %4,7

• Yeniden Refah: %4,1

• Zafer Partisi: %2,8

• Anahtar Partisi: %1,9

• Diğer: %1,8

Araştırmada, anket sonuçlarına ilişkin genel değerlendirmeye de yer verildi.

Buna göre;

• Butlan kararı meşru bulunmuyor: Seçmenin geneli ve CHP'lilerin dörtte üçü kararı yanlış ve partiye dış müdahale olarak görüyor; doğru bulanlar AKP'de bile yarının altında.

• Süreç Özgür Özel'i öne çıkardı: Özel’in tutumu CHP tabanının üçte ikisi, MHP seçmeninin %42'si tarafından olumlu bulunuyor; Kılıçdaroğlu ise geniş kesimlerce partiyi Özel'e bırakmaya çağrılıyor. 10 CHP'liden 7’si Özel, İmamoğlu ve triosunun birlikte hareket etmesini istiyor.

• Taban CHP logosundan ayrılmaya hazır: CHP seçmeninin üçte ikisinden fazlası yeni parti fikrine açık. Logoyu rahatlıkla geride bırakacak oranın %60’ı bulması CHP logosu etrafındaki tartışmaların seçmen nezdinde güçlü bir anlam taşımadığını gösteriyor.

• Muhalefet seçmeninin büyük çoğunluğu, iktidar seçmeninin de hatrısayılır bir kısmı Özgür Özel ve beraberindekilerin ne yapacağı merakıyla siyasete ve sandığa motive olmuş görünüyor.

• Yeni parti tabloyu değiştiriyor: Kararsızlar dağıtıldığında Özel'in yeni partisi %35,6 ile AKP'nin (%27,8) önüne geçiyor; Kılıçdaroğlu CHP'si %5 bandında kalıyor.

• Oy göçü geniş bir tabandan: Yeni partiye CHP'nin %69'u, İYİ Parti'nin %39'u, DEM'in %20’si, MHP’nin %18’i ve AKP seçmeninin %9'u dahil farklı kesimlerden destek geliyor.

• Potansiyel geniş ama koşullu: Seçmen logoyu değil, hareketin gerçekten ‘yeni’ olup olmamasını daha fazla önemsiyor. Yeni partinin %30’dan %49’a kadar genişleme potansiyeli kendini gösteriyor. Ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi partinin mevcut CHP’den farkını ortaya koymasına ve kadroları genişletme kapasitesine bağlı görünüyor.