AKP 6,31 PUAN OY KAYBETTİ
Ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 29,3 olarak ölçüldü.
Bir önceki genel seçimde AKP yüzde 35,61 oy almıştı.
Bu sonuçlara göre AKP'nin 6,31 oy kaybediyor.
YENİ PARTİ'NİN OY ORANI, FARK KAPANIYOR
YENİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 26,4 olarak hesaplandı.
Bu sonuçlara göre AKP ile YENİ Parti arasında 2,9 puan oy farkı bulunuyor.
İYİ PARTİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ
Ankete göre üçüncü parti ise İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 11,3 olarak hesaplandı.
DEM PARTİ'NİN OY ORANI...
Ankete göre DEM Parti'in oy oranı ise yüzde 9 olarak ölçüldü.
Bir önceki genel seçimde DEM Parti yüzde 8,82 oy almıştı.
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MHP 3 PUAN KAYBETTİ
MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,2 olarak hesaplandı.
Bir önceki genel seçimde MHP yüzde 10,07 oy almıştı.
Bu sonuçlara göre MHP'nin 3 puan oy kaybettiği görülüyor.
Ankete göre diğer partilerin oy oranları ise şöyle:
Zafer Partisi: Yüzde 3,4
YRP: Yüzde 3,4
Anahtar Partisi: 3,3.
CHP: Yüzde 2,8
TİP: Yüzde 2,3
Diğer: Yüzde 1,5.
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