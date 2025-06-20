Muhalefet erken seçim için bastırırken iktidar 2028'i işaret ediyor; anketlerde de Cumhur İttifakı oy kaybetmeye devam ediyor.

Son olarak ORC Araştırma'nın genç katılımcılar ile gerçekleştirdiği anketinde AKP bir kez daha hüsrana uğradı.

ORC, 17-29 yaş aralığında 2 bin 160 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketinde, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Haziran ayının 15-18'i arasında gerçekleştirilen ankette, CHP'nin yüzde 30,5 ile açık farkla birinci çıkması dikkat çekti.

CHP'yi yüzde 21 ile AKP, yüzde 10,2 ile Zafer Partisi, yüzde 7,6 ile DEM Parti takip etti. MHP ile İYİ Parti ise yüzde 7'lik barajın altında kaldı.

Anket sonuçları şu şekilde:

CHP: 30,5

AKP: 21,2

Zafer Partisi: 10,2

DEM: 7,6

MHP: 6,3

YRP: 5,1

İYİ Parti: 4,5

TİP: 3,5

YMP: 2,9

AP: 2,8

BBP: 2,4

Diğer: 3,0