Dünya sinemasının unutulmaz oyuncularından Sam Neill'den acı haber geldi. "Jurassic Park" serisi başta olmak üzere "The Piano" ve "Peaky Blinders" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yeni Zelandalı oyuncu, 78 yaşında hayatını kaybetti.

KAN KANSERİNİN NADİR TÜRLERİNDEN BİRİYLE MÜCADELE EDİYORDU

Sam Neill'in vefat haberini ailesi duyurdu. Ünlü oyuncunun ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Neill'in geçmişte ciddi bir sağlık mücadelesi verdiği biliniyordu. 2022 yılında kan kanserinin nadir türlerinden biri olan 3. evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma teşhisi konulan Neill, uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yendiğini açıklamıştı.

SON ARZUSUNU YERİNE GETİREMEDİ

Ünlü oyuncu, kemoterapinin etkisini kaybetmesinin ardından uygulanan CAR T hücre tedavisi sayesinde sağlığına kavuştuğunu anlatmıştı. Zorlu sürecin ardından yeniden oyunculuğa dönmek isteyen Neill, "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" diyerek sinemaya dönüş planını paylaşmıştı.

Gerçek adı Nigel John Dermot Neill olan oyuncu, 1947 yılında Kuzey İrlanda'nın Omagh kentinde dünyaya geldi. Ailesi daha sonra Yeni Zelanda'ya taşındı ve Neill oyunculuk kariyerine bu ülkede başladı.

1977 yapımı "Sleeping Dogs" filmiyle dikkat çeken Sam Neill, kariyeri boyunca "My Brilliant Career", "Omen III", "Possession", "The Hunt for Red October", "The Piano" ve "Peaky Blinders" gibi birçok önemli projede yer aldı.

1993 yılında Jane Campion imzalı Oscar ödüllü "The Piano" filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, 150'den fazla yapımda rol aldı. Kariyeri boyunca Emmy ve Altın Küre adaylıkları bulunan Neill, sinemaya katkıları nedeniyle 2022 yılında Yeni Zelanda tarafından şövalyelik unvanıyla onurlandırıldı.

Sam Neill, özellikle "Jurassic Park" serisindeki Dr. Alan Grant karakteriyle sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.