FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ve Yeşil Burun Adaları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

İLK KEZ KATILDILAR

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Yeşil Burun Adaları, İspanya'dan 1 puan almayı başardı ve maç sonu büyük sevinç yaşadı.

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ 76 DAKİKA OYNADI

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, 76 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu diğer isim Wagner Pina, maçta süre bulmadı. Başakşehir'den Nuno Da Costa ise 61'de oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından iki takım da grup ve turnuvaya 1'er puanla başladı. İspanya, gruptaki bir sonraki maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları, Uruguay ile puan mücadelesi verecek.