Hayden Panettiere’den sevenlerini yasa boğan haber geldi. “Heroes” dizisinde canlandırdığı Claire Bennet karakteriyle dünya çapında tanınan, “Nashville” ve “Scream” gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu 36 yaşında yaşamını yitirdi. Panettiere’nin ölüm haberini babası Skip Panettiere doğruladı.

ACI HABERİ BABASI DUYURDU

Oyuncunun babası Skip Panettiere, yaptığı açıklamada kızının ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu. Aile, yaşadıkları bu zor süreçte basın ve kamuoyundan mahremiyet talep etti.

Panettiere’nin ölümüne ilişkin detaylar henüz netleşmezken, resmi olarak herhangi bir ölüm nedeni açıklanmadı.

CLAIRE BENNET KARAKTERİYLE ŞÖHRETE KAVUŞTU

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Hayden Panettiere, “Remember the Titans” gibi yapımlarda rol aldı. Ancak asıl büyük çıkışını “Heroes” dizisindeki Claire Bennet karakteriyle yaptı.

Panettiere daha sonra “Nashville” dizisinde Juliette Barnes karakterini canlandırdı. Oyuncu, “Scream” serisindeki Kirby Reed rolüyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrıca “Until Dawn” adlı video oyunundaki performansıyla oyun dünyasında da tanındı.

HAYATINI KAYBETMEDEN ÖNCE ANILARINI KİTAPLAŞTIRDI

Hayden Panettiere, kariyeri boyunca yaşadığı zorlukları ve özel hayatındaki mücadeleleri de kamuoyuyla paylaşmıştı. 2026 yılında yayımlanan “This Is Me: A Reckoning” adlı anı kitabında çocuk yaşta şöhret olmanın hayatına etkilerini, bağımlılık ve depresyonla mücadelesini ve kızıyla ilişkisini anlattı.

Panettiere’nin Ukraynalı eski boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden Kaya adında bir kızı bulunuyordu. Oyuncunun erkek kardeşi Jansen Panettiere de 2023 yılında 28 yaşında hayatını kaybetmişti.

Hayden Panettiere’nin 36 yaşındaki ani ölümü, özellikle “Heroes” ve “Nashville” hayranları başta olmak üzere dünya genelindeki sevenlerini yasa boğdu.

SON BİR YILDIR SIRT AĞRILARINDAN ŞİKAYETÇİYDİ

Hayden Panettiere’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. TMZ’nin haberine göre kolluk kuvvetleri pazar günü oyuncuyla ilgili bir olaya müdahale etti ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TMZ'nin haberine göre; ayrıca Panettiere’ye yakın bir kaynağın, ünlü oyuncunun son bir yıldır sırt ağrılarından şikâyetçi olduğunu söylediğini aktardı. Ancak bu durumun Panettiere’nin ölümüyle bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.