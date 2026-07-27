Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun "Hava Polisliği" görevi kapsamında Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlanmaya hazırlanıyor.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda son hazırlıkları tamamlanan 181. Jet Filo Komutanlığı (Pars Filo), 5 adet F-16 savaş uçağı ve 76 personelle Ağustos-Kasım döneminde Baltık semalarının güvenliğini sağlayacak.

Görev süresince Türk pilotlar, olası hava sahası ihlallerine ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 7 gün 24 saat esasıyla alarm-reaksiyon nöbeti icra edecek.

'TÜRK BAYRAĞINI TEMSİL EDECEĞİZ'

Göreve ilişkin bilgi veren Pars Filo Komutanı Hava Pilot Yarbay Özdemir, hava polisliğinin NATO müşterek hava sahasının korunması amacıyla yürütülen bir barış dönemi faaliyeti olduğunu vurguladı.

Çalışmanın kendi savaş uçağı bulunmayan Estonya, Letonya ve Litvanya’nın hava sahasını korumayı hedeflediğini belirten Yarbay Özdemir, bu misyonun NATO'nun doğu kanadının savunması açısından stratejik değer taşıdığını ifade etti.

Türkiye'ye uluslararası alanda caydırıcılık ve ortak çalışma kabiliyeti kazandıracağını belirten Özdemir:

"Bu görev esnasında sınır ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 7/24 alarm-reaksiyon nöbeti tutacağız ve diğer müttefik ülkelerle ortak görevler icra edeceğiz. Pars Filo yurt dışı ve yurt içi görevlerde kendisini defalarca kanıtlamış bir filodur. Eğitim seviyemiz ve harbe hazırlığımız üst düzeydedir. Bu görevi de layıkıyla icra edeceğimize ve Türk bayrağını Baltık semalarında en iyi şekilde temsil edeceğimize olan inancımız tamdır" dedi.

'BU GÖREVİN ARKASINDA TAKIM RUHU VAR'

Göreve büyük bir özveriyle hazırlandıklarını aktaran Pilot Üsteğmen Özmen, Türk Hava Kuvvetleri'nin takım ruhunun önemine vurgu yaptı

Özmen, "Bizi gökyüzünde bu seviyede tutan en önemli unsur, aldığımız zorlu, disiplinli ve aralıksız eğitimlerdir. Ancak şu asla unutulmamalıdır ki, bir savaş uçağının havalanması tek başına pilotun başarısı değildir. Arkasında gece gündüz çalışan bakım ekibinden kuleye, planlama subayından destek personeline kadar muazzam bir fedakarlık ve takım ruhu var" dedi.

Müttefik hava sahasının güvenliğini korumayı amaçlayan daimi NATO Baltık Hava Polisliği görevi, 2004 yılından bu yana üye ülkeler tarafından 4 ayda bir dönüşümlü olarak yürütülüyor.

Türk Hava Kuvvetleri daha önce Polonya ve Romanya'da benzer görevleri başarıyla tamamladı.

Ağustos-Kasım 2026 tarihlerinde Estonya'da görev yapacak olan Türk birliğinin, Aralık 2026 - Mart 2027 döneminde ise Romanya'daki hava polisliği görevini üstlenmesi planlanıyor.