Mahkeme kararıyla CHP yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Parti Meclisi’ni (PM) toplama hazırlığı yapıyor.

TOPLANTI ÖNCESİ 28 İSTİFA GELDİ

Toplantı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Parti Meclisi’nin 57 üyesinden, Özgür Özel ile hareket eden 28 ismin istifa ettiği öğrenildi.

“PM VE MYK DÜŞTÜ” İDDİASI

Yaşanan istifaların ardından, Parti Tüzüğü’nün 24/3 maddesi kapsamında hem Parti Meclisi’nin hem de onun içinden oluşan Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) resmen düştüğü ileri sürüldü.

Siyasi dengeleri değiştiren gelişmelerin ardından gözler, CHP Parti Meclisi’nin bugün gerçekleştireceği kritik toplantıya çevrildi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

CHP lideri Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay hamlesine Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı’dan yanıt gecikmedi.

SÖZCÜ TV’den Can Coşkun’a konuşan Sarı, Zeynel Emre’nin yaptığı açıklamalara “Tedbir kararı oldukça kurultay toplanamaz. Hem de hiçbir yolla” yanıtını verdi.

TÜZÜK "KURULTAY" DİYOR

Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunlu.

CHP Tüzüğü'nde Madde 24/3 şöyle:

Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.