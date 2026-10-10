İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz ve SÖZCÜ TV programcısı Murat Ağırel hakkında, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliğince verilen “imza atma” şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, EV HAPSİ KARARI ÇIKTI
Başsavcılık, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği imza şeklindeki adli kontrol kararına itiraz etti.
İtirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Hakimliği, Saymaz ve Ağırel hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.