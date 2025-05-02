Son Dakika Haberi... 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Çağdaş Hukukçular Derneği'nin açıkladığı rapora göre, gözaltına alınan 419 kişiden 383'ü serbest bırakıldı, bir kısmı ise adliyeye sevk edilmek üzere bekliyor.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi'nin paylaştığı rapora göre; gözaltılarda son durum şöyle:
383 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
"Gün boyu Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 166 kişi,
Gün boyu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 235 kişi,
Gün boyu Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 9 kişi,
10'u 18 yaş altı,
11'i meslektaşımız,
Toplam 419 gözaltı 1 Mayıs'ta Taksim yolunda gözaltında alındı.
36 kişi mevcutlu olarak geceyi gözaltında geçirecek. Bir kısmının bugün (02.05.2025) İstanbul Adliyesi'ne sevki bekleniyor.
Kalan 383 kişinin çoğu serbest bırakıldı, bir kısmı işlemlerin ardından serbest bırakılacak."